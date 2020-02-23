مصر تتجه إلى استغلال أكبر لثروتها من الذهب

تدرس مصر طرح “مزايدة عالمية” للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل، وفقا لتصريحات مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لـ”رويترز”، أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، مشيرا إلى أنه يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها، حيث سيتم طرح المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة بحسب التصريحات.

يذكر أن إنتاج الذهب يتركز في الوقت الحالي في منجم السكري بالصحراء الشرقية وبإدارة شركة “سنتامين” المدرجة في لندن.

يشار إلى أن القاهرة قد سنّت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

وكانت شركة “سنتامين”، أعلنت ارتفاع إنتاج الذهب بمنجم السكري في مصر خلال العام الماضي، بنسبة 2%، ليصل إلى حوالي 480 ألف أوقية، مقابل 418 ألف أوقية من الذهب خلال عام 2018.

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