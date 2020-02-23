تسهيلات مالية من الضمان الاجتماعي بمناسبة قرب حلول رمضان

طالب رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ادريس المبروك مديري الفروع والإدارات المختصة بالصندوق بعدم تنفيذ خصومات السلف المستحقة على الموظفين وأصحاب المعاشات عن شهري أبريل ومايو المقبلين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

وفي كتاب آخر وجهه مبروك للإدارات المعنية في صندوق الضمان الاجتماعي طالبهم بصرف مرتبات شهر أبريل المقبل في الخامس من الشهر نفسه على أن تصرف مرتبات شهر مايو يوم العاشر من الشهر ذاته كحد أقصى.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيها نحو 13700 موظف وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400000 أسرة ويقوم بإدارة نحو 392000 معاش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية