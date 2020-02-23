ملفات مهمة على طاولة “عمومية شمال أفريقيا”

دعا مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا أعضاء الجمعية العمومية لعقد الاجتماع العادي لبحث عدد من الملفات.

ووفقا لإعلان اطّلعت قناة 218 على نسخة منه، فإن الاجتماع سيعقد الاثنين مع إمكانية تأجيله إلى الثلاثاء في حال عدم اكتمال النصاب.

وسيناقش أعضاء الجمعية العمومية تقارير مجلس الإدارة عن الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018، والمصادقة على جدول الأعمال، ومناقشة تقارير المراجعين الخارجيين، والمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات منذ عام 2008 وحتى 2018.

كما سيناقش المجتمعون تقرير هيئة المراقبة وشمل جدول أعمال الاجتماع إعفاء بعض مديني المصرف من الفوائد المحتسبة على “الديون الرديئة” مقابل سداد أصل الدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية