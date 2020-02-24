اقتصاد

أسعار النفط تواصل التراجع بسبب فيروس كورونا

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

وكالات-العنوان

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة مواقع خارج الصين في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتراجع خام برنت 1.42 دولار أو ما يعادل 2.4 بالمئة إلى 57.08 دولار للبرميل، لكنه مرتفع عن المستوى المتدني البالغ 56.53 دولار الذي لامسه في وقت سابق.

 ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.26 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 52.12 دولار.

وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن مع عدم القدرة على احتواء فيروس كورونا المستجد حتى الآن، فإن الطلب على النفط في البلاد تراجع بمقدار 3 ملايين برميل يوميا أي بما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الاستهلاك تقريبا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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