قطر.. 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين ودعما بـ«30» مليون

اتفقت دولة قطر والأردن على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم العالي.

وعلى حسب وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد تميم بن حمد، وجّه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، وذلك تزامنا مع زيارته للعاصمة عمّان، واجتماعه بالملك عبد الله الثاني.

وأوضحت الوكالة أن أمير قطر وجّه أيضا بدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي.

ونوّهت إلى أن فرص العمل التي أعلن عنها، تأتي بالإضافة للعشرة آلاف فرصة عمل التي أعلنت عنها الدوحة في آب/ أغسطس 2018.

ولفتت الوكالة إلى أن الجهات المعنية في الأردن، ستعمل على فتح مركز للتقديم على طلبات التوظيف، على غرار ما تم العمل به سابقا.

واستقبل أمير قطر ظهر الأحد بحفاوة كبيرة في عمّان، وكان في مقدمة مستقبليه الملك عبد الله الثاني، وكبار المسؤولين في الأردن.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله أجرى مباحثات موسعة مع أمير قطر، في قمة تتناول العلاقات بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن المباحثات تناولت العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسُبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلا عن التطورات في المنطقة.

وأكد الملك وأمير قطر، خلال المباحثات، اعتزازهما بالعلاقات بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، بحسب “بترا”.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى منذ العام 2014، وتأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين، وإعادة التمثيل الدبلوماسي على أعلى المستويات.

