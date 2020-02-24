اجتماع ثنائي في بنغازي بين شركتي الخليج العربي للنفط وشلمبرجير الإنجليزية

بنغازي-العنوان

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان، في بنغازي، مع المدير الإقليمي لشركة شلمبرجير شمال أفريقيا الإنجليزية، لبحث الخدمات المتمثلة في أحدث التقنيات النفطية المستخدمة في مجال إدارة المكامن وهندسة الإنتاج والحفر.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مشاركة شركة شلمبرجير في مجال تطوير الحقول غير المطورة خاصة في معدات الإنتاج المبكر، وكذلك مناقشة تغطية متطلبات الحفر وصيانة الآبار بحسب خطة شركة الخليج العربي للنفط، وتعزيز التعاون بين الشركتين مستقبلاً.

وتطرق الاجتماع، إلى استئناف الدعم الأكاديمي لجامعة بنغازي والذي توقف منذ عام 2014، وإنشاء مركز تدريب وتطوير نفطي متخصص من قبل شركة شلمبرجير في بنغازي.