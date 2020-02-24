تمدّد كورونا يهبط بأسعار النفط بأكثر من 2%

افتتحت أسواق النفط العالمية اليوم الاثنين على انخفاض بأكثر من 2% في ظل انتشار الفيروس التاجي كورونا في الصين وعدة بلدان أخرى، ما أثر سلبا في الطلب على الخام، بالإضافة إلى مساهمته في خسائر الأسهم العالمية بسبب المخاوف بشأن تأثير الفيروس.

وفي جلسة افتتاح اليوم سجل خام القياس العالمي انخفاضا ملحوظا بمقدار 1.42 دولار ليصل إلى 57.08 دولارا للبرميل مع حفاظه على عدم الوصول إلى المستوى المتدني البالغ 56.53 دولارا الذي لامسه في وقت سابق بينما انخفضت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي 1.26 دولار مسجلة 52.12 دولارا للبرميل.

ويشار إلى أن أسعار النفط ستظل عرضة للخطر حيث إن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح كورونا وباء عالميا.

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