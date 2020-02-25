أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.255 و4.26 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.33 دينار
اليورو = 4.60 دينار
الجنية الإسترليني 5.45 دينار
الليرة التركية 0.70 دينار
الدينار التونسي 1.50 دينار
الجنية المصري 0.26 دينار
الدولار الكندي 2.68 دينار
الدينار الأردني 5.94 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.245 و4.25 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ163 دينار
كسر الفضة 1.90 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.85 دينار
دولار بشيك المصدق: 4.63 الجمهورية –4.67 التنمية دينار(طرابلس) / 4.72 دينار (التنمية والوحدة – بنغازي)
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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