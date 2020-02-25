“الجمهورية- أبي الاشهر” يعلن توفر سيولة نقدية

أعلن فرع مصرف الجمهورية فرع أبي الاشهر بمنطقة تاجوراء، في بيان، عن توفر سيولة نقدية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ورفعت إدارة الفرع سقف السحب إلى 5000 دينار بزيادة قدرها 3000 آلاف دينار مقارنة مع السيولة النقدية التي وفرتها الأحد الماضي بسقف سحب قدره 2000 دينار للفرد.

وشددت إدارة المصرف على أن السيولة المتوفرة تقتصر على عملاء الفرع دون غيرهم، مؤكدة على ضرورة إحضار صورة من إثبات الهوية للراغبين في إجراء عمليات سحب للموكلين لهم، مشيرة إلى أن عملية السحب ستكون للجنسين.

وكان فرع المصرف تاجوراء الوسط، أعلن الأحد الماضي عن توفر سيولة نقدية بسقف سحب قدرها 2000 دينار للفرد، وقال إن عمليات السحب مقتصرة أيضا على عملاء الفرع أو الموكلين لهم.

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