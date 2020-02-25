اقتصاد

“الجمهورية- أبي الاشهر” يعلن توفر سيولة نقدية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع مصرف الجمهورية فرع أبي الاشهر بمنطقة تاجوراء، في بيان، عن توفر سيولة نقدية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ورفعت إدارة الفرع سقف السحب إلى 5000 دينار بزيادة قدرها 3000 آلاف دينار مقارنة مع السيولة النقدية التي وفرتها الأحد الماضي بسقف سحب قدره 2000 دينار للفرد.

وشددت إدارة المصرف على أن السيولة المتوفرة تقتصر على عملاء الفرع دون غيرهم، مؤكدة على ضرورة إحضار صورة من إثبات الهوية للراغبين في إجراء عمليات سحب للموكلين لهم، مشيرة إلى أن عملية السحب ستكون للجنسين.

وكان فرع المصرف تاجوراء الوسط، أعلن الأحد الماضي عن توفر سيولة نقدية بسقف سحب قدرها 2000 دينار للفرد، وقال إن عمليات السحب مقتصرة أيضا على عملاء الفرع أو الموكلين لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كل واحد يشد حوشه ويشوف عمله طبيعيا –
    الناس كرهوكم ـ ياكلاب ـ تحسابوا الليبيين كلهم كلاب زيكم ـ بن لاشهر بببيحولوه للمركزي بعون الله ـ والمؤسسات العامة حيتم تأمينها ـ وتفتيش ملفات وأجهزة المنظومة الموظفين والموظفات إدارياً ـ بالقضاء الشرعي ـ والشئون الاجتماعية الداخلية الخاصة بالبلديات ـ والأصفاد يركبوا حتى على أيدين المراءة ـ🤜👇🤛 وياويل الي يلقوا عندهم اي تجاوزات ;

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