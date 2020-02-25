المصرف المركزي طرابلس يوجه اتهامات خطيرة لـ”وزارة المالية” بحكومة الوفاق

حذر مصرف ليبيا المركزي، من مغبة استمرار سياسة التوسع في الإنفاق العام، التي تتبعها وزارة المالية في حكومة الوفاق، منتقدًا إهمال ما أبداه من ملاحظات بشأن الترتيبات المالية للعام 2020.

وأعلن المصرف في بيان صادر عنه، رفضه كل ما من شأنه تعريض استقرار الدولة وأمنها الاقتصادي للخطر، مجددًا دعوته كافة الأطراف المعنية، إلى التشاور وتسريع العمل على إعداد ترتيبات مالية واقعية، وإعادة إنتاج النفط وتصديره في أقرب الآجال.

وأشار المصرف أيضًا، في بيانه، إلى أنه رغم تنبيهه المتكرر، أغفل مقترح وزارة المالية بنود الاتفاق الوارد في محضر الإصلاحات الاقتصادية الموقع من قبل الأطراف المعنية في 12 سبتمبر 2018 بشأن حصر استخدام إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، في إطفاء جزء من الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

كما استغرب المصرف ما تضمنته الجداول المحالة من قبل وزير المالية لترتيبات العام 2020، من انخفاض في الإيرادات النفطية بنسبة 80%، وانخفاض إجمالي يصل إلى 201%، بينما يتضمن جدول استخدامات الميزانية العامة (الإنفاق العام) تخفيضًا بنسبة 12% فقط.

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