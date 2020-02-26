“الوطنية للنفط” تدعم مدن الجنوب الشرقي بسيارات إطفاء

سلمت إدار ة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط 4 سيارات إطفاء حديثة مجهزة ذات مواصفات فنية عالية لبلديات أجدابيا، وأوجلة، والكفرة، وتازربو

انتظمت مراسم التسليم والاستلام في مدينة بنغازي، كما قامت الإدارة مطلع الأسبوع بتسليم معدات للوقاية والسلامة لرجال الإطفاء وهيئة السلامة الوطنية بنغازي، وشملت المعدات 200 بدلة سلامة، وقفازات ضد الحرارة والحرائق، وخوذات وأحذية للسلامة.

وحضر مراسم تسليم سيارات الإطفاء رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط وأعضاء من لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط ومراقب فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي المكلف، ورئيس قسم متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية والوسطى، ومتابعو برامج التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية، وأعضاء المجالس البلدية أجدابيا وأوجلة والكفرة وتازربو.

وزودت المؤسسة الوطنية للنفط –في وقت سابق هذا الشهر- هيئة السلامة الوطنية في بنغازي بـ 5 سيارات إطفاء مجهزة جديدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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