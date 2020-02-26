ارتفاع أسعار النفط في تداولات الأربعاء

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع شراء المستثمرين الخام من المدن، في الوقت الذي تتجه فيه التوقعات لخفض الإمدادات في ظل تنامي المخاوف من وباء فيروس كورونا.

وصعد خام القياس العالمي برنت في جلسة الافتتاح 33 سنتا ليسجل 55.28 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام الوسيط الأمريكي 41 سنتا مسجلا 50.31 دولارا للبرميل إلا أن الأسعار تبقى منخفضة نحو 7% منذ إغلاق يوم الخميس.

يشار إلى أن المخاوف ازدادت بعد اكتشاف انتشار كورونا في حوالي 30 دولة.

وفي سياق آخر تراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد منذ الـ 18 من شهر يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية في البلاد، ومن المقرر أن تجتمع أوبك وأوبك بلس في فيينا يومي 5 و6 مارس المقبل لبحث موضوع إنتاج الخام.

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