صعود للدينار أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء

هبطت أسعار صرف الدولار واليورو أمام الدينار اليوم الأربعاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن

وتدوال التجار الدولار عند الساعة الثالثة والنصف بـ4.220 دنانير منخفضا بذلك ما مقداره قرشان بالمقارنة مع سعر الافتتاح، كما انخفض سعر حوالة الدولار إلى دبي وتركيا بما مقداره قرش واحد وتم تداوله بـ4.210 دنانير، أما سعر صرف اليورو فقد انخفض بما مقداره قرشان وتم تداوله في سوق المشير بطرابلس بـ4.580 دنانير.

وعلى صعيد العملات الأخرى فقد استقر سعر صرف الليرة التركية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينة زليتن وتم تداولها بـ 70 قرشا، كما حافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدينار وتم تداوله بــ25 قرشا، واستقر سعر صرف الدينار التونسي عند 1.500 دينار في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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