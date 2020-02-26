اقتصاد

صعود للدينار أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار صرف الدولار واليورو أمام الدينار اليوم الأربعاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن

وتدوال التجار الدولار عند الساعة الثالثة والنصف بـ4.220 دنانير منخفضا بذلك ما مقداره قرشان بالمقارنة مع سعر الافتتاح، كما انخفض سعر حوالة الدولار إلى دبي وتركيا بما مقداره قرش واحد وتم تداوله بـ4.210 دنانير، أما سعر صرف اليورو فقد انخفض بما مقداره قرشان وتم تداوله في سوق المشير بطرابلس بـ4.580 دنانير.

وعلى صعيد العملات الأخرى فقد استقر سعر صرف الليرة التركية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينة زليتن وتم تداولها بـ 70 قرشا، كما حافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدينار وتم تداوله بــ25 قرشا، واستقر سعر صرف الدينار التونسي عند 1.500 دينار في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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