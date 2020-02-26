وصول 2500 طن غاز طهي لميناء بنغازي

قالت شركة البريقة لتسويق النفط في المنطقة الشرقية برئاسة خير الله عبدالسلام إن ناقلة الغاز “كونكورد” انتهت من إفراغ شحنة غاز الطهي المقدرة بـ2500 طن متري بمستودعات راس المنقار التابعة لشركة البريقة بميناء بنغازي.

وأوضحت البريقة عبر موقعها الرسمي صباح اليوم أن كونكورد غادرت الرصيف النفطي.

وأشارت الشركة إلى قيام الفرق الفنية أمس الثلاثاء بتوزيع 18760 أسطوانة غاز على محطات البيع بالمنطقة الشرقية، وفقا للطلبيات المسجلة والتي بلغ عددها 53 طلبا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكدت في بيانها الصادر أمس الثلاثاء استمرار إرسال الوقود وغاز الطهي لمستودعات شركة البريقة في بنغازي.

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