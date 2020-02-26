الضمان الاجتماعي المرج يستعد لإطلاق حملة لحث العاملين لحساب أنفسهم للتسجيل والاشتراك

المرج 26 فبراير 2020 (وال) – يستعد فرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج لإطلاق حملة لحث العاملين لحساب أنفسهم للتسجيل والاشتراك بالضمان الاجتماعي لما يوفره لهم من أمان واستقرار لهم ولعائلاتهم .

وتستهدف الحملة توعية أصحاب المحال والأنشطة التجارية المتعددة، وذلك من خلال الزيارة الميدانية للأنشطة و توزيع مطويات التعريفية التي تبيّن أهمية صندوق الضمان الاجتماعي والتسجيل الضماني ، باعتباره البوابة التي يتحصل من خلالها المضمون على كافة المنافع النقدية والعينة متى توافرت شروط الاستحقاق .

وتأتي هذه الحملة في أطار تنفيذ خطة الصندوق للتوعية والتعريف بالضمان الاجتماعي . (وال – المرج) أ ف

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