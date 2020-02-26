المتحدث باسم قسم الجوازات ببنغازي يكشف تفاصيل أزمة استخراج الجوازات

بنغازي 26 فبراير 2020 (وال) – كشف المتحدث باسم قسم الجوازات بمدينة بنغازي عماد العبيدي الاسباب التي أدت إلى توقف منظومة استخراج جوازات السفر.

وبين العبيدي في حديثه لوكالة الأنباء الليبية أن المشكلة وقعت حين اغلق المبنى الرئيسي للجوازات الكائن بمنطقة وسط البلاد وانتقلت إدارة القسم إلى المبنى الحالي بمنطقة السلماني الشرقي جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة والتي استهدفت الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمنطقة

وقال: إن الموظفين بالقسم باشروا في إعداد منظومة جديدة لأجل ربطها بالمنظومة الرئيسية في العاصمة طرابلس إلى أن تم افتتاحها رسمياً سنة 2015.

وأضاف أن القسم في بداية افتتاحه كان يعمل بصورة منتظمة وسريعة حيث يتم العمل على تقديم ما يقارب عن 500 أو 600 جواز سفر في اليوم الواحد ولكن سرعان ما واجه صعوبة في إدخال البيانات إلى المنظومة إلى جانب عدم صيانة المنظومة بشكل دوري ومنتظم الأمر الذي أدى الى عرقلة سير العمل بالقسم

وتابع العبيدي حديثه معددا المشاكل التي أدت إلى تردي وضع القسم مضيفا أن عدم توفير المادة الخام بشكل مستمر هي مشكلة أخر حيث إن الشركة الألمانية التي تم توقيع عقد معها لأجل توفير عدد من خام جوازات السفر استنفد العدد الذي تم التوقيع عليه في العقد المبرم ولكن الشركة الألمانية وفرت عددا من جوازات السفر كمساعدة للحالات الطارئة كالمرض ونحوه .

وقال إن مصلحة الجوازات قامت بإعطاء الأولوية للمرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية السفر على وجه السرعة مؤكدا أن المصلحة تعلم أن جواز السفر حق لكل مواطن ليبي إلا أن هناك حالات طارئة قمنا بهذا الإجراء من أجل سلامتها

وأشار المتحدث باسم قسم الجوازات بمدينة بنغازي أنه على الرغم من العمليات العسكرية التي تشهدها العاصمة طرابلس من أجل تحريرها من قبضة المليشيات الإجرامية إلا أن هناك تعاونا من قبل الإدارة في مدينة طرابلس

وحول مشكلة توفير خامة جواز السفر وتشغيل المنظومة، قال العبيدي إن الشركة الألمانية لا يمكنها في الوقت الحالي إرسال المهندسين التابعين لها لحل مشكلة المنظومة في مدينة طرابلس نظرا لتوتر الاوضاع بالمدينة

هذا وأضاف العبيدي أن مصلحة الجوازات حاولت تقديم العديد من الحلول المؤقتة لحل مشكلة استخراج جواز السفر منها وثائق السفر المؤقتة ولكن لاحظنا أن من السهل تزويرها إضافة إلى أنها تسبب عدة مشاكل بالمنظومة الامر الذي استدعى ايقافها.

وقال العبيدي إن القسم قام بتقديم عدد من الجوازات عندما كانت الطابعة تعمل بمنطقة بودزيرة حيث وصل عدد الجوازات المقدمة الى 8000 جواز سفر تم توزيعها على المرضى والحالات الطارئة.

مؤكدا أنه عند طباعة أي جواز سفر بالمنطقة الشرقية لابد أن يمر على الإدارة في مدينة طرابلس والتي تعاني هي ايضا من نقص مادة الخام الخاصة باستخراج جوازات السفر.

وختم العبيدي حديثه مؤكداً أن الإدارة وضعت خطة عمل خاصة باستخراج الجوازات للعديد من مكاتب المنطقة الشرقية حيث أن كل مدينة أو منطقة يتم توزيع ما يقارب عن 50 الى 70 حالة لليوم الواحد وخصص لمدينة بنغازي 3 أيام من كل أسبوع تستقبل خلالها 100 حالة كما أكد أن الإدارة تسعى إلى البدء في تشغيل المنظومة ولكن لن يتم الإعلان عن ذلك رسميا إلا بعد حل المشاكل الفنية التي تعاني منها المنظومة. (وال – بنغازي) ب خ / ع ع

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