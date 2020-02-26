الوطنية للنفط: إنتاج النفط الآن هو الأقل منذ 2011

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، تراجع إنتاج النفط لأدنى مستوى له منذ عام 2011 ليبلغ 135 ألف برميل يوميًّا.

وذكرت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أن انخفاض الإنتاج الذي فرضه الإقفال غير القانوني للموانئ تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت المليارَيْ دولار أمريكي لتصل إلى مليارَيْن و 223 مليون دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة تأكيد توفّر المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية، حيث تقوم ناقلة بنزين بتفريغ حمولتها في ميناء بنغازي، ومن المتوقع وصول أخرى تحمل الديزل الجمعة القادمة، وتُزود مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالوقود مباشرة من مدينة بنغازي.

وأضافت المؤسسة أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية ما تزال تعاني نقصا في الإمدادات؛ لتردي الأوضاع الأمنية جراء العدوان على طرابلس.

وأوضحت المؤسسة، في بيانها، أنها مستمرة في نشر أحدث الأرقام المتعلقة بمستودعات المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، حتى يتمكن المواطنون من الاطّلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم.

يشار إلى أن المؤسسة تنشر تِباعًا الخسائر الناتجة عن الإقفال غير المشروع للموانئ والحقول النفطية في 18 من يناير الماضي.

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