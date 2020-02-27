اقتصاد

شحنة سيارات أوروبية تصل ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم الخميس سفنا تجارية متعددة من بينها سفينة نقل السيارات “سبرينغ إكس برس” التابعة لوكالة ليبيانا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1930 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وفي السياق ذاته قال موظف يعمل في الميناء إنه سترسو على أرصفة الميناء اليوم السفينة “غراند برتغالو” التابعة لوكالة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وتحمل نحو 980 سيارة قادمة أيضا من السوق الأوروبي.

وكان الميناء قد استقبل قبل يومين سفينة نقل الحاويات “كنت شيب جوي” التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط محملة بحوالي 340 حاوية لبضائع وسلع مختلفة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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