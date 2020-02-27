أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 27 فبراير 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 27 فبراير 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.27 دينار
|4.26 دينار
|اليورو
|4.60 دينار
|4.52 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.45 دينار
|5.37 دينار
|الليرة التركية
|0.70 دينار
|0.62 دينار
|الدينار التونسي
|1.50 دينار
|1.42 دينار
|الجنية المصري
|0.26 دينار
|0.252 دينار
|الدينار الاردني
|5.94 دينار
|5.86 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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