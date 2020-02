«كورونا» يهبط بأسعار النفط صوب أدنى مستوى منذ 2017

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس إلى 48.38 دولارا للبرميل [ارشيف]

دفع توسع دائرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19) عالميا، بأسعار النفط الخام للهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ أغسطس/ آب 2017، بالنسبة لخام برنت.

وحتى صباح الخميس، بلغ عدد البلدان حول العالم التي سجلت حالات اكتشاف للمرض على أراضيها، 50 بلدا، بصدارة كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وعند الساعة (09:00 ت،غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.04 في المئة أو 55 سنتا إلى 52.28 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.80 في المئة أو 37 سنتا إلى 48.38 دولارا للبرميل.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس “كورونا” بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم، حتى يوم الأربعاء 2804 حالة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

