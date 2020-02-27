النفط يتراجع لأدنى مستوياته منذ أكثر من عام

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 بسبب تنامي المخاوف التي أحدثها فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر خارج الصين الأمر الذي من شأنه أن يكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وفي جلسة افتتاح اليوم انخفض خام برنت 60 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.83 دولارا للبرميل، أما الخام الأمريكي فهبط 55 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 48.18 دولارا للبرميل.

وفي جلسات التداول هبط برنت 10.6 بالمئة، في حين فقد غرب تكساس 10.4 بالمئة، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ شهر أغسطس الماضي.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين مصدر التفشي، أمس الأربعاء، تجاوز عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.

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