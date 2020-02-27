“المركزي” يعتزم صرف مرتبات فبراير ويناير دون العلاوات والمكافآت نتيجة أزمة النفط

أفاد المصرف المركزي بعزمه على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير مع تأجيل المزايا والعلاوات والمكافآت وما في حكمها لحين وضع الترتيبات المالية للعام الجاري.

وقال المصرف المركزي في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن التأخر في صرف المرتبات سببه عدم تقديم المجلس مشروع للترتيبات المالية لـ2020 بما يتناسب مع الأزمة الخانقة جراء إغلاق الحقول.

وأوضح رئيس المركزي الصديق الكبير الذي تحمل الرسالة توقيعه أن ذلك لا يعد موافقة على الصرف وفقا لاعتمادات شهرية مؤقتة 112 من الترتيبات المالية للعام المنصرم.

وجدد المصرف المركزي دعوته إلى تكاتف الجهود لإعادة إنتاج وتصدير النفط بشكل فوري حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.

وأكد المصرف المركزي في الـ10 فبراير اجاري أن الإيرادات النفطية لليبيا في يناير 2020 هي صفر وذلك جراء إغلاق الموانئ التي ترتب عليها خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار، وفق تقدير المصرف حينها.

ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير كانون الثاني بسبب إغلاق موانئ وحقول من جانب مجموعات تابعة لخليفة حفتر، بعدما كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل التوقف.

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