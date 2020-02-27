عمال “راس المنقار” يؤكدون شرعية اتحادهم

أدان اتحاد عمال مستودع راس المنقار، اليوم الخميس، تصريحات رئيس إدارة الاتحاد العام لعمال النفط بطرابلس بشأن دعمه للاتحاد الذين اعتبروه “سابقا”.

وقال أعضاء الاتحاد، في بيان أصدروه من أمام مقر مستودعات راس المنقار بميناء بنغازي، إن التكليف السابق للاتحاد يعد مخالفا للقوانين الإدارية المعمول بها، مطالبين باتخاذ عدد من الإجراءات بعد اجتماع موسع لأعضاء اتحاد عمال مستودع البريقة.

وأكد أعضاء الاتحاد في بيانهم تشكيل لجنة مكونة من عاملين بمختلف مواقع العمل، مشددين على استقلالية عمل اتحاد عمال مستودع البريقة النفطي وعلى شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المنبثق عن الحكومة الليبية.

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