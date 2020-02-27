اقتصاد

عمال “راس المنقار” يؤكدون شرعية اتحادهم

تم النشر منذُ 29 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان اتحاد عمال مستودع راس المنقار، اليوم الخميس، تصريحات رئيس إدارة الاتحاد العام لعمال النفط بطرابلس بشأن دعمه للاتحاد الذين اعتبروه “سابقا”.

وقال أعضاء الاتحاد، في بيان أصدروه من أمام مقر مستودعات راس المنقار بميناء بنغازي، إن التكليف السابق للاتحاد يعد مخالفا للقوانين الإدارية المعمول بها، مطالبين باتخاذ عدد من الإجراءات بعد اجتماع موسع لأعضاء اتحاد عمال مستودع البريقة.

وأكد أعضاء الاتحاد في بيانهم تشكيل لجنة مكونة من عاملين بمختلف مواقع العمل، مشددين على استقلالية عمل اتحاد عمال مستودع البريقة النفطي وعلى شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المنبثق عن الحكومة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك