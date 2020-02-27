اقتصاد

بعد تأخير طويل.. الكبير يقرر صرف المرتبات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن الموافقة على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مؤكدا تأجيل صرف المزايا والمكافآت عن الشهرين المذكورين لإشعار آخر.

وقال الكبير، في كتاب تداوله نشطاء بمواقع التواصل اليوم الخميس، ورجحت مصادر مطلعة صحته، إن تأخير الصرف كان نتيجة عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري بالتزامن مع وقف تصدير النفط وإغلاق الحقول.

وكانت وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي، إعداد مرتبات شهر فبراير لكافة العاملين في القطاع العام وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني، موضحة أن إجراءات تسييلها متوقفة على قبول مصرف ليبيا المركزي.

كما أوضحت وزارة المالية أن المصرف المركزي رفض صرف مرتبات كافة العاملين عن شهر يناير الماضي بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية مع تأكيد الوزارة وجود تغطية مالية لها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يجب ان يوضع تمثال لمدير المركزي في وسط العاصمة طرابلس وتقدم للتمثال التحية ويركع كل موظف امامه قبل الذهاب الى عمله. اليست مأساة ان يكون مثل هذا مسؤولا عن اقتصاد وطن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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