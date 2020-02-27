بعد تأخير طويل.. الكبير يقرر صرف المرتبات

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن الموافقة على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مؤكدا تأجيل صرف المزايا والمكافآت عن الشهرين المذكورين لإشعار آخر.

وقال الكبير، في كتاب تداوله نشطاء بمواقع التواصل اليوم الخميس، ورجحت مصادر مطلعة صحته، إن تأخير الصرف كان نتيجة عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري بالتزامن مع وقف تصدير النفط وإغلاق الحقول.

وكانت وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي، إعداد مرتبات شهر فبراير لكافة العاملين في القطاع العام وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني، موضحة أن إجراءات تسييلها متوقفة على قبول مصرف ليبيا المركزي.

كما أوضحت وزارة المالية أن المصرف المركزي رفض صرف مرتبات كافة العاملين عن شهر يناير الماضي بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية مع تأكيد الوزارة وجود تغطية مالية لها.

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