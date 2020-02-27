بلدية بنغازي تلتقي المجموعة الأوربية للتقنية المتجددة (ERT )

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال) – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مدير المجموعة الأوربية للتقنية المتجددة (ERT ) رون ولشوت، وذلك بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية مسؤول ملف البييئة والصحة العامة أحمد فرج الطيرة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة مصطفى الكزة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بمقر البلدية منافشة الدراسات المقدمة بشأن إعادة تدوير المخلفات الصلبة الناتجة عن المباني الخرسانية وفصل نوع من المخلفات على حدى.

كذلك تم مناقشة مقترح بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والسائلة والقمامة بمختلف أنواعها وإمكانية العمل على المساهمة في الإستفادة من الطاقة الشمسية في عدد من المواقع.

وتم الاتفاق على وضع الدراسات التفصلية كل موضوع على حدى للعمل على تنفيذه من خلال عرضة على الجهات المعنية والعمل على تنفيذه . (وال – بنغازي)

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