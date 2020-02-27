الترتيبات المالية على طاولة الكبير وشكشك

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع مطول عقده الخميس مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الترتيبات المالية للعام الجاري.

وتطرق الكبير إلى تداعيات وقف تصدير النفط على اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري والخطط البديلة التي يمكن اتخاذها في حال استمرار وقف التصدير والإنتاج والذي بلغت خسائره حتى 25 من الشهر الجاري 2.224 مليار دولار، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على الإجراءات التي ستحدد شكل الميزانية العامة وكيفية تعامل المجلس الرئاسي مع الأزمة.

وأكد الطرفان، في ختام الاجتماع، على ضرورة استمرار التعاون بين الإدارات الفنية لضمان الوصول لحلول تضمن تنفيذ الترتيبات المالية مستقبلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية