وزارة الزراعة في الحكومة الليبية تُصدر كتابًا بعنوان “حصر الثروة الحيوانية”

البيضاء 27 فبراير 2020 (وال)- صدر عن إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة الليبية، كتاب بعنوان “حصر الثروة الحيوانية”.

هذا وتضمن الكتاب الجديد، تعداد الثروة الحيوانية والبحرية للعام 2019، والنتائج النهائية التي توصلت إليها اللجان الفرعية والفرق الميدانية التي شكلت لهذا الغرض من كافة البلديات.

وتهدف الوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، من إصدار الكتاب للأهمية ما يحضا بها القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، واستكمالا للاحتفالية التي أقامتها الوزارة؛ لحصر الثروة الحيوانية في كافة البلديات، وإعلان النتائج النهائية واعتمادها من قبل الوزارة، لتكون مرجعًا للعاملين بالقطاع، وللمراكز البحثية والجامعات.

وتضمن الكتاب أيضًا رحلة الحملة، وبعض التوصيات ليستنار بها في الحملات القادمة، وسيكون الكتاب متاحًا لكافة المهتمين والدارسين لمجال الثروة الحيوانية في ليبيا. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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