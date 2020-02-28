لجنة الحوار تعقد اجتماعا مع محافظ المركزي

ذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن لجنة الحوار بالمجلس برئاسة النائب الثاني فوزي العقاب عقدت الخميس اجتماعا بمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع خصص لمناقشة آخر المستجدات في المسار الاقتصادي بما فيها تداعيات إيقاف تصدير النفط من الموانئ والحقول فضلا عن مستجدات الحوار السياسي.

كما بحث خلال اجتماع مطول عقده في اليوم ذاته مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الترتيبات المالية للعام الجاري.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد خاطب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس بشأن الموافقة على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مؤكدا تأجيل صرف المزايا والمكافآت عن الشهرين المذكورين لإشعار آخر.

وقال الكبير، في كتاب تداوله نشطاء بمواقع التواصل اليوم الخميس، ورجحت مصادر مطلعة صحته، إن تأخير الصرف كان نتيجة عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري بالتزامن مع وقف تصدير النفط وإغلاق الحقول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية