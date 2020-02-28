اقتصاد

وصول 41 مليون لتر بنزين لميناء بنغازي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت ناقلة المحروقات “دل ماكج” تفريغ حمولتها في مستودعات راس المنقار التابعة لشركة البريقة في ميناء بنغازي.

وقالت شركة البريقة بالمنطقة الشرقية في بيان لها إن الناقلة غادرت المياه الإقليمية بعد إفراغها لأكثر من 41 مليون لتر وقود البنزين.

وأعلنت البريقة أمس الخميس عن توزيع 12.3 ألف أسطوانة غاز طهي قامت بتوفيرها لـ40 نقطة بيع للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية في إطار توفير الخدمات لتفادي أي أزمات قد تحدث.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط في المنطقة الشرقية برئاسة قد أعلنت أن ناقلة الغاز “كونكورد” انتهت من إفراغ شحنة غاز الطهي يوم الثلاثاء الماضي والمقدرة بـ 2500 طن متري بمستودعات راس المنقار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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