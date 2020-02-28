حركة السفن في ميناء الخمس البحري ليوم الجمعة

كشفت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس خلال تقرير حركة السفن اليومية عن السفن الموجودة في منطقة المخطاف بميناء الخمس، حيث ترسو سفينة نقل الحاويات “غريتا” التابعة للوكيل الملاحي الدليل تحمل على متنها 114 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

هذا وتوجد في المنطقة ذاتها سفينة “كونتشيب ايكو” لنقل الحاويات التابعة لوكالة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 300 حاوية بضائع متعددة بالإضافة إلى السفينة “ام اس سي لونا اف” التابعة للوكيل الملاحي مدريتينان للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 365 حاوية لسلع وبضائع.

يشار إلى أن هناك العديد من السفن التجارية المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة منها ما تحمل حديد التسليح وأخريات لبضائع متنوعة.

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