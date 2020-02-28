كورونا يتسبب بانخفاض “حاد” في أسعار النفط

هبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن عام اليوم الجمعة لتسجل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن 4 سنوات بالتزامن مع المخاوف التي ازدادت مع الانتشار السريع لفيروس كورونا والذي من شأنه أن يحدث تباطؤ في الطلب العالمي على النفط.

وتراجع خام برنت في جلسة افتتاح اليوم الجمعة 1.37 دولار إلى 50.36 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له في 14 شهرا، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار إلى 45.76 دولار للبرميل، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو 2011 , يذكر أن قلق المستثمرين يزداد بشأن احتمال تحول التفشي إلى وباء، حيث ينتشر الفيروس بعيدا عن مركز ظهوره في الصين إلى 46 دولة أخرى

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