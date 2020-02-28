حروب أردوغان تخسف الليرة التركية

هبط سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار صباح الجمعة عند 6.25 ليرات للدولار الواحد بنسبة خفض بلغت 0.65% بالمقارنة مع سعر إغلاق الخميس.

ويعد هذا الانخفاض هو الأعمق لليرة أمام الدولار خلال عام وخمسة أشهر.

وأرجع خبراء المال سبب تراجع قيمة الليرة التركية الساعات الماضية إلى سياسة الرئيس طيب أردوغان العسكرية وتدخله في ليبيا وسوريا، حيث تشير الأنباء إلى مقتل العشرات من الجنود الأتراك في سوريا، آخرها كان قبل ساعات عندما قتل نحو33 جنديا تركيا إثر قصف لسلاح الجو السوري على مدينة إدلب التي دخلتها القوات التركية في وقت سابق معززة قواتها بتشكيلات مسلحة وصفتها تقارير دولية بالمتطرفة.

وكان أردوغان قد صرح قبل أيام بمقتل جنود أتراك في ليبيا إثر اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في طرابلس.

ويأتي تراجع الليرة وسط تخوفات من مستثمرين أجانب في البلد مع ضبابية المشهد حول قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسية بالتزامن مع استمرار هبوطها وما إذا كانت ستشهد مزيدا من الانخفاض الأيام المقبلة.

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