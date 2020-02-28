اقتصاد

“صرخة استغاثة” من تراغن لكبح ارتفاع أسعار السلع

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا تزال أزمة غلاء الأسعار تلقي بثقلها على مختلف المناطق الليبية ومنها مدينة تراغن في الجنوب، حيث صار أهاليها يشكون ارتفاع الأسعار الذي طال مختلف السلع الغذائية الأساسية الأمر الذي أثّر في حياتهم اليومية بشكل كبير.

ووجّه المواطنون نداء للتجار بأن ينظروا في هذه الحالة التي وصلوا إليها خاصة بعد أن شهدت أسعار غالبية السلع ارتفاعا كبيراً في الفترة الأخيرة.

ويرى عدد من المواطنين أن غياب الأجهزة الأمنية والضبطية المختصة كان سببا في غلاء السلع وهو ما جعلهم يناشدون الجهات ذات العلاقة في أن تضع حدا لهذه الإشكالية التي أسهمت في تردي وضعهم المعيشي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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