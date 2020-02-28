صندوق النقد الدولي قد يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت بسبب كورونا

دفعت بواعث القلق من تزايد انتشار فيروس كورونا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث سُبل تقليص اجتماعات الربيع المقبلة والمقررة في شهر أبريل القادم أو اللجوء إلى عقد المؤتمرات عبر الإنترنت بحسب مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه حوالي 10 آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أنحاء العالم، يستعدّون للاجتماع بين 17 و19 أبريل بخصوص مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

يُشار إلى أن الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، ألقى بظلاله على مؤشرات الاقتصاد العالمي وسط مخاوف المستثمرين من تحوله إلى وباء.

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