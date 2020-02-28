أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.29 و4.295 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.42 دينار
اليورو = 4.60 دينار (طرابلس) / 4.70 دينار (بنغازي)
الجنية الإسترليني 5.48 دينار
الليرة التركية 0.70 دينار
الدينار التونسي 1.51 دينار
الجنية المصري 0.27 دينار
الدولار الكندي 2.69 دينار
الدينار الأردني 5.95 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.27 و4.275 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ162 دينار
كسر الفضة 1.90 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار
دولار بشيك المصدق: 4.76 الجمهورية –4.80 التنمية دينار(طرابلس) / 4.90 دينار (التنمية والوحدة – بنغازي)
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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