أكثر من ملياري دولار خسائر إقفال النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإغلاق غير القانوني للموانئ والحقول النفطية سبب خسائر مالية بلغت ملياري و347 مليون دولار، مع انخفاض مستويات الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة، على صفحتها الرسمية الجمعة، أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات الوقود؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

يشار إلى أن موالين لحفتر أغلقوا في الـ17 من يناير الحقول والموانئ النفطية، بحجة المطالبة بتوزيع عادل للثروة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية