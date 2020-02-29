النفط يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2016

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في تعاملات ختام جلسة الأسبوع بمقدار يفوق 3% أي ما يعادل دولارا وستة وستين سنتا ليبلغ سعر البرميل خمسين دولارا واثنين وخمسين سنتا.

حالة الخفض هذه شملت عقود الخام الأمريكي التي تراجعت إلى أربعة وأربعين دولارا وستة وسبعين سنتا للبرميل أي بمقدار خفض بلغ دولارين وثلاثة وثلاثين سنتا للبرميل.

وقال خبراء السوق العالمية للنفط إن العقود الآجلة حققت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2016 بقدر تراجع بلغ 14 % متأثرة بالأنباء الصحية التي تشير إلى انتشار فيروس كورونا أمس السبت في ستة دول جديدة الأمر الذي اعتبره البعض تهديدا للطلب على النفط.

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