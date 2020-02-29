رئيس إدارة  المؤسسة الوطنية  للموارد المائية يطلع على الحاله الفعلية للوضع المائي ببلدية تازربو

تازربو 29 فبراير 2020 (وال) – زار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المهندس عوض الدرسي، بلدية تازربو، بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني بضرورة حل مختنقات المياه والصرف الصحى في كل مناطق ليبيا .

ورافق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المؤسسة الوطنية للموارد المائية في الزيارة مدير المشروعات بالمؤسسة مهندس فتحى العوامي، ومدير مكتب معالي الرئيس المهندس إسماعيل إبراهيم، ومدير مكتب العقود بالمؤسسة .

وكان في استقبال رئيس الهيئة والوفد المرافق له رئيس المجلس التسييري تازربو، إبراهيم جيدالله ورئيس مجلس الحكماء وأعضاء المجلس وعدد من الأعيان وعدد من مراقبي المكاتب.

وقام الوفد بزيارة بعض آبار بالمنطقة، حيث اطلع على الحاله الفعلية والوضع الهندسي والخطط المستقبلية لمجابهة الواقع للوضع المائي والتناسب مع الزيادة السكانية بالمنطقة. (وال – تازربو)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال