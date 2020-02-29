رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية يؤكد جاهزية مطار الأبرق الدولي للعمل

الأبرق 29 فبراير 2020 (وال) – قام رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية الدكتور صالح اشتيوي وبرفقته كامل الموظفين بمصلحة المطارات من مدراء إدارات ومكاتب ورؤساء أقسام وموظفين بجولة تفقدية في مطار الأبرق الدولي والوقوف على مدى جاهزية المطار للتشغيل واستقبال رحالات دولية ومحلية وكذلك متابعة بعض المشاريع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لاستئناف العمل بها.

وتأتي هذه الزيارة بناء على تعليمات من معالي رئيس الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الليبية الكابتن محمد عبدالقادر .

واطلع رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية خلال هذه الجولة على جاهزية المطار للتشغيل وجاهزية كل الأجهزة الأمنية وشركات المناولة، و شركة البريقة لتزويد الطائرات بالوقود، والشركة الليبية للتموين لتقديم خدماتها للشركات الناقلة مع وجود تعثر في مرتبات موظفيها، وقسم السلامة الوطنية للعمل وتم اختبار عدد 2 سيارات إطفاء ويوجد عدد 2 سيارات تحت الصيانة السريعة .

أما ما يخص موظفين المطار فهم على استعداد تام للقيام بواجاتهم كلا فيما يخصه، وعقب انتهاء الجولة تم عقد اجتماع بصالة المطار وتمت مناقشة كل الأمور بشأن تشغيل المطار في أقرب وقت، وخلص الاجتماع إلى جاهزية المطار للتشغيل وإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك.

في نهاية الجولة تقدم رئيس مصلحة المطارات بالشكر والتقدير إلى كافة العاملين بالمطار من جهات أمنية وموظفين وإدارة المطار. (وال – الأبرق)

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