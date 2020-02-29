برنيق للطيران تفتتح مقرها الرئيسي في بنغازي

افتتحت شركة برنيق للطيران، ظهر اليوم السبت، مقرها الرئيسي في مدينة بنغازي بحضور محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي الحبري.

وأفاد مراسل 218 الذي واكب افتتاح مقر الإدارة العامة للشركة، بأن برنيق ستبدأ رحلاتها الداخلية والخارجية انطلاقاً من مطار بنينا في بنغازي بطائرتين نوع إيرباص.

وشركة برنيق للطيران هي إحدى شركات القطاع الخاص وتأسست برأس مال يبلغ 200 مليون دينار، يمتلك مصرف التجارة والتنمية ما نسبته 40% من أسهمها.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية ومؤسس الشركة، جمال عبدالملك، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المقر أن أولى طائرات الشركة ستدخل الخدمة مطلع أبريل القادم.

وأضاف أن طائرتين أخريين من طراز إيرباص A320 ستدخلان الخدمة شهر مايو القادم.

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