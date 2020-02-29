وزير العمل في الحكومة الليبية يعتمد ملاك الوظيفي لديوان وزارة العمل والتأهيل

البيضاء 29 فبراير 2020 (وال)- أصدر معالي وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية الدكتور مسعود صوّة، قرارًا باعتماد ملاك الوظيفي لديوان وزارة العمل والتأهيل.

هذا وتضمن القرار رقم ( 55 ) لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : يُعتمد الملاك الوظيفي لديوان وزارة العمل والتأهيل المرفق بالقرار بعدد “189” وظيفة منها “90” وظيفة مشغولة، وعدد “99” وظيفة شاغرة، تبدأ بوظيفة مدير مكتب الوزير وتنتهي بوظيفة مُدخل بيانات ثانِ.

وتضمن القرار في مادته الثانية : يتم مُوافاة وكيل عام وزارة العمل والتأهيل بصورة من المتغيرات الوظيفية : ( التعيين، التعاقد، النقل، الندب، الإعارة) التي تحدث على الوظائف الشاغرة. (وال- البيضاء) ر ت

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