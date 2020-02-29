تعاون بين الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية والنادي الليبي للسيارات والرحلات

طبرق 29 فبراير 2020 (وال)- عقد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، اجتماعًا مع أعضاء إدارة النادي الليبي للسيارات والرحلات.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة، بفندق دار السلام في بلدية طبرق، بحث آلية تفعيل النادي الليبي للسيارات والرحلات، وإمكانية إصدار كتيبات التربتك لسيارات المواطنين الليبيين، طبقًا لاتفاقية النادي الدولي للسيارات لحرية تنقل الأفراد والسيارات بين الدول المشتركة بالنادي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع كل من النادي الليبي والمصري للسيارات والرحلات، بحضور عضو عن النادي الدولي للسيارات من فرنسا في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور مصلحة الجمارك الليبية والمصرية، من أجل توقيع الاتفاق والبدء في العمل، وتحديد رسوم التربتك بقيمة 400 دينار ليبي، ويتم إرجاع مبلغ 100 دينار عند عودة السيارة للأراضي الليبية. (وال- طبرق) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال