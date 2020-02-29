رئيس المؤسسة الوطنية  للموارد المائية يتفقد الأوضاع في بلدية تازربو

تازربو 29 فبراير 2020 (وال)- قام رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي والوفد المرافق له بزيارة لبلدية تازربو بجنوب شرق ليبيا.

هذا وتأتي زيارة المهندس عوض الدرسي، بناء على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، بضرورة حل مختنقات المياه والصرف الصحي في كل مناطق ليبيا.

وكان في استقبال المهندس عوض الدرسي والوفد المرافق له المتكون من مدير المشروعات بالمؤسسة مهندس فتحي العوامي، ومدير مكتب رئيس المؤسسة المهندس إسماعيل إبراهيم، ومدير مكتب العقود بالمؤسسة، رئيس المجلس التسييري لبلدية تازربو إبراهيم جيد الله، ورئيس مجلس الحكماء، وأعضاء المجلس، وعدد من الأعيان ومراقبي المكاتب.

وقام المهندس عوض الدرسي والوفد المرافق له، بزيارة بعض الآبار في المنطقة، حيث اطلع على الحالة الفعلية والوضع الهندسي، والخطط المستقبلية الموجهة لمجابهة الواقع للوضع المائي، والتناسب مع الزيادة السكانية في المنطقة. (وال- تازربو) ب ع/ ر ت

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