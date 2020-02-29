رئيس مصلحة المطارات يتفقد جاهزية مطار الأبرق الدولي

الأبرق 29 فبراير 2020 (وال)- قام رئيس مصلحة المطارات في الحكومة الليبية الدكتور صالح اشتيوي والوفد المرافق له السبت، بزيارة لمطار الأبرق الدولي.

هذا وجاءت زيارة الدكتور صالح اشتيوي، بناء على تعليمات رئيس الهيأة العامة للمواصلات الكابتن محمد عبد القادر، وبرفقة موظفي مصلحة المطارات من مديري إدارات ومكاتب ورؤساء أقسام، للوقوف على مدى جاهزية المطار للعمل من حيث استقبال رحالات دولية ومحلية، ومتابعة بعض المشاريع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لاستئناف العمل بها.

ومن خلال هذه الجولة، تبين جاهزية المطار للعمل وجاهزية التامة، من كل الأجهزة الأمنية، وشركات المناولة “الشركة الليبية للمناولة، وشركة الجسر للمناولة”، وأيضًا جاهزية شركة البريقة للنفط والغاز، وتوفر مخزون لوقود الطيران بالمحطة، وجاهزية الشركة الليبية للتموين، لتقديم خدماتها للشركات الناقلة، مع وجود تعثر في مرتبات موظفيها.

كما تأكد جاهزية قسم السلامة الوطنية للعمل، وتم اختبار عدد 2 سيارات إطفاء، ووجود عدد 2 سيارات تحت الصيانة السريعة، وبشأن موظفي المطار، فكافة الموظفين مستعدين للقيام بواجباتهم كلا فيما يخصه.

وعقب انتهاء الجولة، تم عقد اجتماع بصالة المطار، تم خلاله مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتشغيل المطار في أقرب وقت، وخلص الاجتماع إلى جاهزية المطار للتشغيل، وإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك.

وأشاد رئيس مصلحة المطارات في ختام جولته، بجهود كافة العاملين في المطار، من جهات أمنية وموظفين وإدارة المطار على رأسها الأستاذ أبو بكر بدر، والأستاذ صالحين قويدر.

وأعرب رئيس مصلحة المطارات عن حرص ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل، لمصلحة المطارات والمطارات التابعة لها. (وال- الأبرق) ب ع/ ر ت

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