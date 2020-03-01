اليوم يدخل قرار تخفيض اشتراكات الإنترنت في ليبيا حيّز التنفيذ

يدخل اليوم القرار القاضي بتخفيض قيمة الاشتراكات في خدمة الإنترنت بكافة المناطق والمدن الليبية بنسبة50%، حيز التنفيذ بناءا على أصدره رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سامي الفنطازي.

وأصدر الفنطازي، قبل أسبوع، قرارا بخفض أسعار الإنترنت المقدمة من الشركات العامة اعتبارا من الأول من مارس الذي يصادف اليوم الأحد.

ونشرت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية إعلان “ليلة السبت – الأحد” ذكرت فيه بأنها بصدد نشر تفاصيل عروض جديدة تتضمن طرح خدمتي ltt4g وlttAdsl بحصص مضاعفة دون الكشف عن تفاصيل أخرى بينها، ما إذا كانت ستشمل أسعار مخفضة وفقا للقرار أو اعتماد الشركة زيادة حصص الإنترنت فقط.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير الماضي، حملة مقاطعة للخدمات المقدمة من شركة ليبيا للاتصالات تحت شعار “قاطع انت رابح”، مطالبين بتحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار.

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