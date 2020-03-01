شركة مليتة تكسب قضية تعويض رفعتها شركة بوش

أصدرت محكمة أمستردام في السادس والعشرين من فبراير الماضي حكما ببطلان القضية المرفوعة من قبل شركة بوش ضد شركة مليتة للنفط والغاز.

ورُفِعت القضية بهدف الحجز على الأرصدة المالية لـ مليتة باعتبار بوش متعاقدة على العمل في مشروع خزان غزة العائم بالشراكة مع المقاول الرئيسي شركة (stx) دون ذكر أسباب القضية.

ووفقا لما أعلنت عنه مليتة في بيان أصدرته السبت فإن إدارة الشركة قد عينت في وقت سابق مكتب محاماة لمتابعة القضية وأن الحكم جاء بعد سلسلة من المرافعات والمداولات القانونية.

وأشاد مجلس إدارة شركة مليتة بدور وجهود المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إنها قدمت كل الدعم لها لكسب القضية.

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