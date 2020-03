ايران.. تنتج «22» دواء حيويا يوفر مليار دولار سنويا

ايران ستنتج 28 دواء حيويا جديدا ستدخل الاسواق في غضون العامين القادمين [انترنت]

قال أمين لجنة تطوير التقنية الحيوية في قسم الشؤون العلمية برئاسة الجمهورية مصطفى قانعي، ان ايران نجحت في انتاج 22 دواء حيويا مما وفر للبلاد مليار دولار سنويا.

وقال قانعي في تصريح لمراسل وكالة انباء “فارس”: في الوقت الحاضر يتم انتاج 22 من الادوية الحيوية في البلاد والتي لا نظير لها في المنطقة، و لذلك لدينا مستوى تنافسي في آسيا، حيث تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين من البلدان المنافسة.

واضاف: ايران ستنتج 28 دواء حيويا جديدا ستدخل الاسواق في غضون العامين القادمين، لنتمكن من الحصول على المرتبة الاولى او الثانية في آسيا، وهذا انجاز مشرف تناله البلاد في مجال المعرفة الحيوية.

واضاف أمين لجنة تطوير التقنية الحيوية في قسم الشؤون العلمية برئاسة الجمهورية: هناك 140 دواء حيويا في العالم ، 50 منها كثيرة الاستهلاك وفي الوقت نفسه باهظة الثمن، ومن بين 50 دواء هناك 22 دواء تتمتع بسوق جدية للغاية.

وتابع قائلا: تنتج ايران 22 دواء ، وبالتالي ساهم بتوفير مليار دولار سنويا، لذا إذا تم انتاج 28 دواء، فيمكننا القول تقريبا إنه لن نستورد اكثر الادوية استهلاكا واغلاها ثمنا من الخارج، وأن بقية الادوية لن تشكل عبئا اقتصاديا على البلاد.

واوضح قانعي ان الادوية الحيوية تستخدم في علاج امراض السرطان والامراض المزمنة وامراض الدم وانتاج اللقاحات.

