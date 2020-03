مفاوضات سد النهضة وتغيب اثيوبيا عن توقيع الإتفاق

تغيب ادس ابابا عن مشاركة في مفاوضات بشأن سد النهضة من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد[انترنت]

تواترت ردود الفعل في إثيوبيا على بيان وزارة الخزانة الأميركية الذي طالب إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل توقيع اتفاق مع مصر والسودان.

حيث انهارت عملياً المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي ، بعدما تغيب أديس أبابا عن جولة توقيع الاتفاق الذي صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي، في واشنطن.

و قد أعلنت اديس ابابا مساء أمس أنها قررت “عدم المشاركة في أي مفاوضات بشأن سد النهضة من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”.

كما أكدت وزارتا الخارجية والطاقة الإثيوبيتان أن أديس أبابا ستبدأ الملء الأولي لخزان سد النهضة بالتوازي مع عمليات البناء.

في المقابل، كانت مصر توقّع بشكل منفرد بالأحرف الأولى على الصيغة النهائية للاتفاق، في وقت امتنع فيه السودان عن التوقيع أيضاً، على الرغم من اختراق في الموقف السوداني لصالح القاهرة في الجلسة التي سبقت الأخيرة.

وقبيل الإعلان الإثيوبي مساء أمس، كانت مصادر مصرية وسودانية قالت لـ”العربي الجديد”، إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، بعدما رفضت أديس أبابا المسودة التي أعدتها الولايات المتحدة، مؤكدة أن المفاوض الإثيوبي يسعى إلى كسب مزيد من الوقت لوضع مصر أمام الأمر الواقع.

