وصول 980 سيارة وشاحنة أوروبية إلى ميناء بنغازي

دخلت إلى ميناء بنغازي البحري مساء السبت سفينة نقل الحاويات “أماندا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميديترينيان” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 315 حاوية تحوي بضائع وسلعا منوعة.

واستقبل ميناء بنغازي إلى جانب ذلك سفينة نقل الحبوب “ميرايو” التابعة لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 2600 طن من حبوب الذرة.

وسجّلت إدارة الميناء دخول سفينة نقل السيارات “قراند برتقالو” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي وعلى متنها حوالي 980 سيارة و شاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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