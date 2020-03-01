بلدية سرت على موعد مع 10 سيارات وقود

ذكرت بلدية سرت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن رئيس لجنة الأزمة بالبلدية أكد أنه سيتم دخول 10 سيارات وقود لمدينة سرت منها شركة الشرارة وشركة الراحلة للنفط.

وأشارت البلدية إلى أن شركة الشرارة قامت بإرسال 7 سيارات لمحطة الزرقاء، ومحطة الـ700 إلى جانب محطة الـ7 بالإضافة إلى محطات الغربيات والسواوة وأبو هادي ومحطة الـ70.

فيما أرسلت شركة الراحلة 3 سيارات لمحطة الجزيرة ومحطتي جزيرة أبو هادي “بن هندر” وجارف.

وكانت بلدية سرت قد ذكرت أمس السبت عبر صفحتها الرسمية أن رئيس اللجنة أفاد بأن سيارات الوقود ستصل إلى المدينة يوم الأحد.

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