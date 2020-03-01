اقتصاد

بلدية سرت على موعد مع 10 سيارات وقود

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت بلدية سرت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن رئيس لجنة الأزمة بالبلدية أكد أنه سيتم دخول 10 سيارات وقود لمدينة سرت منها شركة الشرارة وشركة الراحلة للنفط.

وأشارت البلدية إلى أن شركة الشرارة قامت بإرسال 7 سيارات لمحطة الزرقاء، ومحطة الـ700 إلى جانب محطة الـ7 بالإضافة إلى محطات الغربيات والسواوة وأبو هادي ومحطة الـ70.

فيما أرسلت شركة الراحلة 3 سيارات لمحطة الجزيرة ومحطتي جزيرة أبو هادي “بن هندر” وجارف.

وكانت بلدية سرت قد ذكرت أمس السبت عبر صفحتها الرسمية أن رئيس اللجنة أفاد بأن سيارات الوقود ستصل إلى المدينة يوم الأحد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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